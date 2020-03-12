Интенсивное таяние снега ожидается в четырех областях Казахстана с 13 по 16 марта

Нур-Султан. 12 марта. КазТАГ – Интенсивное таяние снега ожидается в четырех областях Казахстана в период с 13 по 16 марта, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«В связи с прогнозом повышения дневных и ночных температур воздуха, а также выпадением осадков в период с 13 по 16 марта в Актюбинской и Костанайской областей, с 14 по 16 марта в Карагандинской и Акмолинской областей ожидается интенсивное таяние снега, ослабление ледовых явлений», — говорится в штормовом предупреждении, распространенном в четверг.