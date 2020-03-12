Канада отменила проведение чемпионата мира по фигурному катанию

Алматы. 12 марта. КазТАГ – Канада отменила проведение чемпионата мира (ЧМ) по фигурному катанию из-за коронавируса, сообщается на официальном сайте Международного союза конькобежцев (International Skating Union, ISU).

«С учетом неопределенной ситуации, связанной с распространением коронавируса, правительство Квебека сообщило сегодня Канадской федерации фигурного катания (Skate Canada) и Международному союзу конькобежцев о своем решении отменить чемпионат мира по фигурному катанию-2020. Проведение чемпионата планировалось с 16 по 22 марта 2020 года в Монреале в Centre Bell», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что, учитывая неопределенность ситуации, говорить о переносе чемпионата на более поздний срок в текущем сезоне, даже если он будет продлен на несколько недель, еще рано.

По информации ISU, если чемпионат и состоится в 2020 году, то не ранее, чем в октябре месяце.

Как сообщается, болельщикам, уже купившим билеты на чемпионат, будет возвращена их полная стоимость.

Напомним, в конце декабря 2019 года в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии неизвестной этиологии. По последним данным, зарегистрировано более 119 тыс. заболевших в нескольких странах и более 4,2 тыс. смертельных случаев.

30 января 2020 года стало известно, Казахстан приостанавливает автобусные перевозки (с 29 января), пассажирские поезда (с 1 февраля) и воздушное сообщение (с 3 февраля) с Китаем. 6 февраля почтовое сообщение с Китаем приостановила «Казпочта». С 1 марта Казахстан сокращает авиарейсы в Южную Корею и Иран.

Также сообщалось о закрытии из-за коронавируса Международного центра приграничного сотрудничества (МЦПС) «Хоргос». Изначально МЦПС был закрыт до 15 февраля, позднее решение о закрытии МЦПС продлили до конца февраля, а затем – до середины марта.

11 марта генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус заявил, что коронавирус можно охарактеризовать, как пандемию.