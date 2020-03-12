Министерская встреча ВТО в Нур-Султане отменена из-за коронавируса – Смаилов

Нур-Султан. 12 марта. КазТАГ – Махамбет Абжан. Министерская встреча Всемирной торговой организации (ВТО) в Нур-Султане отменена из-за коронавируса, сообщил первый заместитель премьер-министра РК – министр финансов РК Алихан Смаилов.

«Уже отменили», — сообщил в четверг Смаилов, отвечая на вопрос журналиста, будет ли отменена министерская встреча ВТО в связи с коронавирусом.

Отметим, что 12-ую министерскую конференцию ВТО панировалось провести 8-11 июня 2020 года в Нур-Султане.

Как сообщалось ранее, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что правительство приступает к реализации специальных превентивных мер из-за коронавируса.

Напомним, в конце декабря 2019 года в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии неизвестной этиологии. По последним данным, зарегистрировано более 119 тыс. заболевших в нескольких странах и более 4,2 тыс. смертельных случаев.

30 января 2020 года стало известно, Казахстан приостанавливает автобусные перевозки (с 29 января), пассажирские поезда (с 1 февраля) и воздушное сообщение (с 3 февраля) с Китаем. 6 февраля почтовое сообщение с Китаем приостановила «Казпочта». С 1 марта Казахстан сокращает авиарейсы в Южную Корею и Иран.

Также сообщалось о закрытии из-за коронавируса Международного центра приграничного сотрудничества (МЦПС) «Хоргос». Изначально МЦПС был закрыт до 15 февраля, позднее решение о закрытии МЦПС продлили до конца февраля, а затем – до середины марта.

11 марта генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус заявил, что коронавирус можно охарактеризовать, как пандемию.