Социально значимыми продуктами Казахстан может обеспечить себя на полгода вперед – Тугжанов

Нур-Султан. 12 марта. КазТАГ – Владимир Радионов. Социально значимыми продуктами Казахстан может обеспечить себя на полгода вперед, сообщил заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов.

«Да, я видел сообщения в СМИ, что не хватает уже каких-то продуктов в торговых сетях. У нас 19 видов социально значимых продуктов. Казахстан сегодня по ним на полгода вперед может себя обеспечить. Сегодня никто сложа руки не сидит, всем акимам даны поручения, вопрос продовольственной безопасности – это вопрос номер один, он на контроле», — сказал Тугжанов на пресс-конференции в четверг.

Вместе с этим он отметил, что из 19 видов продукции по нескольким видам запрос покрывается за счет импорта – это, в частности, сахар и мясо курицы.

«По этим видам в определенной части придется нами импортировать, но сегодня эта тема не горит, вопрос стоит на контроле», — добавил Тугжанов.

Как сообщалось ранее, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что правительство приступает к реализации специальных превентивных мер из-за коронавируса.