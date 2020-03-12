Власти призвали массово скупающих продукты казахстанцев не паниковать из-за коронавируса

Нур-Султан. 12 марта. КазТАГ – Власти Казахстана призвали скупающих продукты граждан не паниковать из-за коронавируса, передает корреспондент агенства.

«Призываем граждан страны не поддаваться панике и верить достоверной информации», — говорится в сообщении, распространенном в четверг пресс-службой министерства торговли и интеграции Казахстана.

В ведомстве заверили, что министерством сельского хозяйства проводится мониторинг обеспеченности населения основными продуктами питания.

«В настоящее время в региональных стабилизационных фондах, на складах производителей, торговых организаций и в других хранилищах содержится более 1,2 млн тонн социально значимых продуктов питания. Указанный объем достаточен в зависимости от вида продуктов от одного до шести месяцев. Производство продтоваров не останавливается, имеется достаточный постоянный запас на продолжительный срок», — уверяют в МТИ.

Отмечается, что доставка продтоваров из мест производства ведется по запланированному графику, торговые центры и рынки работают в штатном режиме.

«Правительством РК предпринимается полный спектр мер для недопущения спекулятивного роста цен на основные продовольственные товары. Местные исполнительные органы контролируют уровень цен на социально значимые продовольственные товары», — уверяют в ведомстве.