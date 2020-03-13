Астанинский экономический форум отменили в 2020 году из-за ситуации с коронавирусом

Нур-Султан. 13 марта. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Астанинский экономический форум (АЭФ) отменили в 2020 году из-за ситуации с коронавирусом, заявил министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов.

«Все массовые мероприятия должны быть отменены. Естественно, Астанинский экономический форум в этом году не пройдет. По министерской конференции мы проводили консультации с секретариатом Всемирной торговой организации (ВТО) и с учетом того, что ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения – КазТАГ) объявила всемирную пандемию, мы попросили вынести этот вопрос на очередное или внеочередное заседание генерального совета ВТО, поскольку решение должны принимать все 164 страны консенсусом. Так как основные страны ВТО уже столкнулись с проблемой COVID-19, мероприятие не состоится. Это происходит во всем мире, не только у нас. Поэтому и Казахстану важно следовать общепринятым правилам», — сказал Султанов на пресс-конференции «Об обеспеченности продовольственными товарами внутреннего рынка РК» в Службе центральных коммуникаций в пятницу.