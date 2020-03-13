МИД РК подтвердил отмену Таиландом выдачи виз по прибытии казахстанцам из-за коронавируса

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Нур-Султан. 13 марта. КазТАГ – Министерство иностранных дел Казахстана подтвердило отмену Таиландом выдачи виз по прибытии казахстанцам из-за коронавируса, передает корреспондент агентства.

«Согласно информации посольства РК в Бангкоке, правительство Королевства Таиланд в связи с пандемией коронавируса COVID-19 отменило возможность оформления въездных виз по прибытии в страну (Visa on Arrival) гражданам 18 стран, включая Казахстан», — говорится в распространенном в пятницу сообщении.

Как пояснили в МИД РК, для посещения Таиланда гражданам Казахстана необходимо оформить въездную визу в одном из дипломатических представительств Королевства за рубежом.

«Данное решение действует с 13 марта по 30 сентября 2020 года и будет пересмотрено после спада уровня распространения коронавируса. В этой связи рекомендуем гражданам РК заблаговременно готовиться к поездке в данную страну», — добавили казахстанские дипломаты.

Напомним, 11 марта стало известно, что Таиланд отменил выдачу виз по прибытии гражданам Казахстана из-за ситуации с коронавирусом. Позже в МИД РК сообщили, что казахстанские дипломаты еще не получили от тайской стороны официального уведомления об отмене выдачи виз по прибытии гражданам Казахстана.

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