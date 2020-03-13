Султанов призвал не верить фотографиям в соцсетях об ажиотаже в супермаркетах

Нур-Султан. 13 марта. КазТАГ – Владимир Радионов. Министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов призвал не верить фотографиям в социальных сетях об ажиотаже в супермаркетах Казахстана.

«По соцсетям гуляет одна и та же фотография, где вдоль касс стоят люди. Когда поперек снимают фотографию, в любом супермаркете такую картинку можно получить. Сейчас возможен дефицит информированности, но дефицита продовольственных товаров в Казахстане нет», — заявил Султанов на брифинге в пятницу.

При этом он признал, что в Казахстане есть определенная зависимость от импорта по мясу курицы и сахару.

«Но в соседней России мы видим перепроизводство, и с доставкой этих продуктов в рамках единого рынка ЕАЭС мы никаких проблем не видим, те контракты, что были ранее заключены, в полной мере исполняются. Кроме того, предприняты дополнительные меры для того, чтобы снабжение всех сетей, всех населенных пунктов продовольствием было обеспечено в полном объеме, налажена система межрегионального взаимодействия, предпринимаются дополнительные меры по выездным ярмаркам», — добавил глава минторговли.

Отдельно Султанов остановился на ценах на продовольствие. По его данным, рост цен с начала года составил 1,9%, но на социально значимые (список из 19 видов), по словам министра, наблюдался рост 0,6%, а в последнюю неделю февраля, как утверждает он –даже снижение на 0,1%.

«Это происходит благодаря тем превентивным мерам, которые принимались. В прошлом году использовали такие дополнительные меры, как оборотные схемы, когда местные исполнительные органы выдают торговым сетям оборотные средства в обмен на обязательства сдерживать цены. Так, в Нур-Султане именно на эти цели выделено дополнительно Т1 млрд, и до октября законтрактован ряд столичных торговых сетей», — подчеркнул Султанов.

Отметим, что вопреки утверждениям главы МТИ, множество казахстанцев с достоверными аккаунтами в социальных сетях сообщают о том, что лично являются свидетелями ажиотажа в супермаркетах.