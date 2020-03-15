Необходимо воздерживаться от посещения ночных клубов и других заведений — Биртанов

Алматы. 15 марта. КазТАГ – Казахстанцам необходимо воздерживаться от посещения ночных клубов и других заведений, заявил министр здравоохранения РК Елжан Биртанов.

«Мы рекомендуем нашим гражданам прежде всего не паниковать. Инфекция, разумеется, распространяться может достаточно быстро, но на данный момент эпидемические цепочки установлены и многие из них приостановлены. Мы продолжаем эту работу, но меры предосторожности абсолютно не лишние, поэтому информированность — это самое главное. Необходимо избегать посещения мест массового скопления. Мы уже дали решение по закрытию определенных мест, где проходят массовые зрелищные мероприятия, также запретили работу кинотеатров, детских игровых комнат. Необходимо воздерживаться от посещения ночных клубов, других заведений, в которых на сегодняшний день мы считаем критической надобности нет. Регулярно обрабатывать эти места должны сами собственники этих помещений, этих мест», — сказал Биртанов в воскресенье.

Глава минздрава отмечает, что в ситуации с коронавирусом, самое главное, это личная гигиена и информированность.

«Много, к сожалению, идет фейковой информации, очень много непроверенной информации. Просим не поддаваться панике и по всем вопросам обращаться к нам в call-центры. (…) В целом хочу сказать, что все необходимые мероприятия в соответствии с санитарно-эпидемиологическими стандартами и инструкциями главного санитарного врача и международными требованиями проводятся в полном объеме. Межведомственной комиссией по противодействию распространения коронавирусной инфекции при правительстве РК, как вы знаете, приняты меры по усилению методов по нераспространению, в том числе, отмена массовых мероприятий, усиление санитарного режима, в местах массового пребывания людей. Мы рекомендуем нашим гражданам придерживаться этих рекомендаций в первую очередь, разумеется, необходимо очень тщательно соблюдать личную гигиену, хочу также обратить внимание, что помимо личной гигиены необходимо соблюдать и дополнительные меры предосторожности в домах и на рабочих местах. Необходимо обеспечивать обработку регулярную рук, лица, необходимо обеспечивать также санитарную обработку помещений и мест массового скопления», — заключил министр Биртанов.