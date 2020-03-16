Адвокаты потребовали разъяснений о режиме работы судов во время ЧП в Казахстане

Нур-Султан. 16 марта. КазТАГ – Махамбет Абжан. Адвокаты потребовали разъяснений о режиме работы судов во время чрезвычайного положения (ЧП) в Казахстане.

«Уважаемое руководство Верховного суда, пожалуйста, обратите внимание на то, что в стране тысячи адвокатов и юридических консультантов ждут официальной информации о работе судов в режиме ЧП. Странно, что с момента объявление о его введении прошло уже несколько дней, но на сайте Верховного суда нет никакой информации об этом. В результате такого информационного вакуума каждый орган судебной системы начинает действовать самостоятельно и от этого только увеличивается путаница», — обратились в понедельник юристы Казахстана к Верховному суду через социальную сеть.

Они обращают внимание главного судебного органа страны, что разные суды предъявляют разные требования к участникам процесса.

«Одни суды переносят процессы на максимальные сроки, откладывая процессы на даты после 5 апреля, другие суды требуют проведения всех процессов через МВКС (видео-конференц-связь – КазТАГ), кто-то требует, чтобы все участники процессов носили медицинские маски и тому подобное», — отмечают адвокаты.

Также они обращают внимание, что резервы системы не позволят все процессы вести в онлайн-режиме через ВКС, поскольку сети, скорее всего, будут перегружены и не обеспечат нормального функционирования и приемлемого уровня видео-связи.

«В сложившейся ситуации просто необходимо чтобы была представлена официальная информация», — резюмируют правозащитники.

В пресс-службе Верховного суда РК попросили отнестись к ситуации с пониманием.

«Мы сейчас этот вопрос изучаем, пишем свои предложения. Деятельность судов, в отличие от других органов и организаций регулируется процессуальными законами. Поэтому призываем терпеливо дождаться нашего решения», — сообщила пресс-служба ВС корреспонденту агентства.