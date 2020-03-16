МТИ поручено проработать вопросы бесперебойной поставки всех необходимых продуктов

Нур-Султан. 16 марта. КазТАГ — Министерству торговли и интеграции (МТИ) РК поручено проработать вопросы бесперебойной поставки всех необходимых продуктов, заявил премьер-министр РК Аскар Мамин.

«Министерству торговли и интеграции проработать совместно с крупными торговыми сетями и поставщиками продовольственных товаров, а также акиматами вопросы бесперебойной поставки всех необходимых продуктов и товаров первой необходимости», — сказал Мамин на первом заседании государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения при президенте РК в понедельник.

Также сообщается, что глава правительства поручил усилить меры по проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий во всех организациях и объектах, обеспечению аптечных сетей лекарствами и средствами индивидуальной защиты.

Вместе с тем МВД и спецгосорганам поручено усилить охрану медицинских и карантинных объектов, задействованных в противодействии распространения коронавируса.

Кроме того, премьер-министр дал поручение министерству цифрового развития обеспечить работу высокоскоростного интернета, максимальное оказание услуг в электронном виде и стимулирование перехода на дистанционный режим работы.

«Акимам взять под личный контроль реализацию введенных мер на местах в соответствии с указом главы государства о введении чрезвычайного положения. Необходимо приложить максимум усилий для сохранения стабильной ситуации в стране и предотвращения распространения коронавируса в Казахстане», — резюмировал Мамин.

Напомним, в конце декабря 2019 года в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии неизвестной этиологии, позже получившей название COVID-19 (разновидность коронавируса). По последним данным, зарегистрировано более 162 тыс. заболевших в нескольких странах и более 6,4 тыс. смертельных случаев.

30 января 2020 года стало известно, Казахстан приостанавливает автобусные перевозки (с 29 января), пассажирские поезда (с 1 февраля) и воздушное сообщение (с 3 февраля) с Китаем. 6 февраля почтовое сообщение с Китаем приостановила «Казпочта». С 1 марта Казахстан сокращает авиарейсы в Южную Корею и Иран.

По последним данным, в Казахстане официально подтверждено девять случаев заболевания коронавирусом (семь в Алматы, два в Нур-Султане).

15 марта президент Токаев распорядился ввести с 16 марта в Казахстане чрезвычайное положение, которое вступило в силу 16 марта.