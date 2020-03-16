Обменные пункты Казахстана увеличили разницу между курсом покупки и курсом продажи

Алматы. 16 марта. КазТАГ – Мадина Алимханова. Обменные пункты увеличили разницу между курсом покупки и курсом продажи из-за волатильности, сообщил руководитель Ассоциации обменных пунктов Казахстана Арчин Галимбаев.

«Сейчас из-за волатильности обменные пункты увеличили свою маржу, так как нет четкого понимания, что будет с курсом дальше. То есть, с запасом немножко обменные курсы валюту продают и с небольшим запасом валюту покупают, потому что есть такая вероятность, что можно сегодня купить по Т440 валюту, а завтра – по Т430, Т420 ее продавать. Поэтому возникла такая ситуация, когда разница между покупкой и продажей немножко выше, чем в обычные дни», — сказал Галимбаев на пресс-конференции в понедельник.

При этом он напомнил, что разница между курсом покупки и курсом продажи валюты обменными пунктами законодательно не регулируется.

«В данный момент маржа обменных пунктов между покупкой и продажей законодательством никак не регламентируется. То есть, теоретически, обменные пункты могут поставить разницу между покупкой и продажей в Т20, Т30, Т50. Никакого законодательного ограничения сейчас нет. Все обменные пункты ставят курс покупки и курс продажи, исходя из собственных ощущений и исходя из собственных потребностей. Если в обменном пункте заканчивается иностранная валюта, то обменный пункт покупает валюту выше, чем конкуренты и наоборот – если валюты в избытке, то обменный пункт ставит курс продажи немного дешевле и таким образом старается валюту свою продать», — отметил Галимбаев.

При этом он призвал не осуществлять сделки в обменных пунктах, которые, пользуясь паникой, завышают курс.

Напомним, 16 марта в первой половине дня курс доллара США временами приближался к отметке Т450/$1, а в какой-то момент обменные пункты и вовсе были вынуждены приостановить работу.