Срок действия чрезвычайного положения может быть продлен в Казахстане – Токаев

Нур-Султан. 16 марта. КазТАГ – Мадина Алимханова. Срок действия чрезвычайного положения (ЧП) может быть продлен в Казахстане, сообщил президент РК Касым-Жомарт Токаев.

«Объявленная ВОЗ пандемия коронавируса приобрела угрожающий масштаб. Поэтому в соответствии с казахстанским законодательством мной подписан указ о введении чрезвычайного положения на территории нашей страны. Режим чрезвычайного положения действует с 8.00 6 марта 2020 года и продлится 30 суток. В случае необходимости действие режима может быть продлено», — сказал Токаев в обращении к народу Казахстана в понедельник.

Он отметил, что указом предусмотрены необходимые профилактические и превентивные действия, такие как усиление общественного порядка, запрет на проведение массовых мероприятий и так далее.

Напомним, в конце декабря 2019 года в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии неизвестной этиологии, позже получившей название COVID-19 (разновидность коронавируса). По последним данным, зарегистрировано более 162 тыс. заболевших в нескольких странах и более 6,4 тыс. смертельных случаев.

30 января 2020 года стало известно, Казахстан приостанавливает автобусные перевозки (с 29 января), пассажирские поезда (с 1 февраля) и воздушное сообщение (с 3 февраля) с Китаем. 6 февраля почтовое сообщение с Китаем приостановила «Казпочта». С 1 марта Казахстан сокращает авиарейсы в Южную Корею и Иран.

По последним данным, в Казахстане официально подтверждено девять случаев заболевания коронавирусом (семь в Алматы, два в Нур-Султане).

15 марта президент Токаев распорядился ввести с 16 марта в Казахстане чрезвычайное положение, которое вступило в силу 16 марта.