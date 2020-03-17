«Атамекен» выступил против сохранения базовой ставки Нацбанком на уровне 12%

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Нур-Султан. 17 марта. КазТАГ – Махамбет Абжан. Национальная палата предпринимателей (НПП) «Атамекен» выступила против сохранения базовой ставки Национальным банком Казахстана на уровне 12%.

«Новые условия таковы, что для тех, кто не участвует в госпрограммах, кредиты будут с базовой ставкой не ниже 17%. Мягко говоря, данная мера не эффективна. Если посмотреть страны, чьи рекомендации мы исполняем, ставки в них обнулили. Россия, наш главный торговый партнер, оставила ставки на уровне чуть более 6%. В этом вопросе должно быть принято политическое решение», — заявил во вторник председател правления нацпалаты Аблай Мырзахметов.

По его словам, сегодня при стагнации экономики, сжатии спроса на рынке и снижении кредитования реального сектора повышение базовой ставки станет кабальным условием для бизнеса.

16 марта Нацбанк Казахстана заявил о сохранении базовой ставки на уровне 12% и адаптации внутреннего рынка к новым макроэкономическим реалиям.

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