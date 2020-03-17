Биртанов: Все необходимые для борьбы с коронавирусом медресурсы подготовлены, развернуты

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Нур-Султан. 17 марта. КазТАГ — Все необходимые для борьбы с коронавирусом медицинские ресурсы подготовлены, развернуты, заявил министр здравоохранения РК Елжан Биртанов.

«Коронавирус – инфекция контролируемая. Об этом уже заявляла Всемирная организация здравоохранения. У нас для этого все необходимые медицинские ресурсы подготовлены, развернуты», — заверил Биртанов на онлайн-брифинге во вторник.

Глава минздрава призвал граждан сохранять спокойствие, заверив, что в медицинских учреждениях достаточно ресурсов для оказания помощи, а также соблюдать рекомендуемые специалистами меры профилактики, карантина и не паниковать.

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