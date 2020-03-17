Ограничивать въезд в Алматы нужно по экологическим критериям автомобилей

Алматы. 17 марта. КазТАГ – Владимир Радионов. Ограничивать въезд Алматы необходимо по экологическим критериям автомобилей, считает международный эксперт в области городской мобильности Елена Ерзакович.

«Когда только начались разговоры, что нам надо бы запретить въезд в Алматы пригородного транспорта, на какой основе это делать, я готовила доклад по экомаркировке автомобилей. Если вводить ограничения по въезду в город или какую-то зону, они должны быть, я считаю, исключительно по экологическому классу автомобиля, мы не должны отдавать это на откуп прописке», — сказала Ерзакович на пресс-конференции во вторник.

Однако прежде чем ограничивать, убеждена эксперт, необходимо дать понять каждому автомобилисту, на чем он ездит, присвоив автомобилям экологический класс.

«У каждого автомобиля помимо госномера в техпаспорте обозначается (по крайней мере, в России такое есть) экологический класс, у нас этого нет. Что касается самих экомаркеров, они есть электронные, есть те, что на стекле авто размещаются, технологически это просто. Надо делать упор на экологичность автомобилей и стимулировать горожан к замене авто. Это очень глубокий вопрос, должны быть предусмотрены меры соцподдержки тех, кто не может позволить себе выкинуть старый автомобиль и купить новый. Но такая система более понятная с точки зрения конечного результата – снижения вредных выбросов», — полагает эксперт.

Что касается контроля, то необязательно, по ее словам, ставить в городе шлагбаумы.

«Подходы есть разные. Электронные средства видеонаблюдения могут делать очень много, в том числе фиксировать въезд автомобилей низкого экологического класса в запрещенные им зоны и выписывать штраф. Но надо тщательно высчитывать экономические затраты внедрения систем наблюдения, приобретения и потери. Тем более ограничения должны вводиться на определенные пиковые часы, чтобы стимулировать тех людей, которым не очень надо, ездить в этот район в другое время», — считает Ерзакович.