Алматы. 17 марта. КазТАГ – Полеты из Москвы в Казахстан приостанавливает российская авиакомпания, сообщается на сайте компании «Аэрофлот».

«Рейсы приостановлены на следующий период: в Алматы – с 23 марта по 23 апреля; в Костанай – с 21 марта по 22 апреля; в Караганду – с 19 марта по 23 апреля; в Нур-Султан – с 20 марта по 23 апреля; в Актау – с 23 марта по 23 апреля; в Актобе – с 23 марта по 23 апреля; в Шымкент – с 23 марта по 22 апреля; в Атырау – с 24 марта по 23 апреля», — говорится в сообщении, распространенном во вторник.

Между тем компания предложила рейсы для возвращения граждан в Россию.

«С 17-18 по 22-23 марта по маршруту Шереметьево – Алматы – Шереметьево;

С 17-18 по 19-20 марта по маршруту Шереметьево – Нур-Султан – Шереметьево; 17, 19, 21 марта по маршруту Шереметьево – Актобе – Шереметьево; 18, 21 марта по маршруту Шереметьево – Шымкент – Шереметьево; 17-22 марта по маршруту Шереметьево – Атырау – Шереметьево; 17-18 марта по маршруту Шереметьево – Караганда – Шереметьево; 18-19 марта по маршруту Шереметьево – Костанай – Шереметьево; 17-20 марта по маршруту Шереметьево – Актау – Шереметьево», — отмечается в сообщении.

Пассажиры отмененных рейсов с датой оформления билета до 31 мая могут вернуть билеты и получить полную стоимость з по месту его приобретения не позднее 31 декабря 2020 г. (включительно) независимо от срока действия билета. Также есть возможность однократно изменить даты с вылетом не позднее 31 декабря 2020 г. (включительно) с сохранением первоначальных пунктов отправления/назначения и класса обслуживания без дополнительных сборов, и однократно изменить маршрут на любые рейсы «Аэрофлота» и/или даты с вылетом не позднее 31 декабря 2020 г.(включительно) без дополнительных сборов за переоформление, с доплатой разницы в стоимости перевозки, если она возникнет.

Ранее сообщалось, что более 100 международных рейсов сокращено и приостановлено в Казахстане.