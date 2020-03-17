Продажа доллара приостановлена в некоторых обменниках Нур-Султана, Алматы и Шымкента

Алматы. 17 марта. КазТАГ – Продажа доллара до сих пор приостановлена в некоторых обменниках Нур-Султана, Алматы и Шымкента, передает корреспондент агентства со ссылкой на данные Kurs.kz.

На момент подготовки данного материала в Нур-Султане средняя цена покупки $1 в обменных пунктах составляла Т436, а продажи (в тех обменных пунктах, где продажа есть) – Т438.

В Алматы $1 в пунктах обмена валют в среднем покупают по Т430,6, а продают по Т438.

В Шымкенте средняя цена покупки $1 в обменниках составляет Т434,5.

Официальный курс доллара США, установленный Национальным банком Казахстана на вторник, составляет Т434,59.

Напомним, 16 марта в первой половине дня курс доллара США временами приближался к отметке Т450/$1, а в какой-то момент обменные пункты и вовсе были вынуждены приостановить работу.