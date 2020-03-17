В охране правопорядка задействовано свыше 12 тыс. полицейских и военнослужащих Нацгвардии

Нур-Султан. 17 марта. КазТАГ – Тулкин Ташимов. В охране правопорядка задействовано свыше 12 тыс. полицейских и военнослужащих Национальной гвардии, сообщил министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев.

«Личный состав органов внутренних дел (ОВД) переведен на особый режим несения службы. Основная задача ОВД — это охрана общественного порядка и обеспечение безопасности граждан. Вторая немаловажная задача — это охрана особо важных государственных и стратегических объектов, в том числе правительственных учреждений и диппредставительств. Увеличено количество нарядов полиции. В охране правопорядка сегодня задействовано свыше восьми тыс. полицейских и четырех тыс. военнослужащих Нацгвардии. Усилен контроль за общественными местами посредством систем видеонаблюдения, центров оперативного управления департаментов полиции», — сказал Тургумбаев в СЦК во вторник.

По его словам, к объектам жизнеобеспечения максимально приближены маршруты патрулирования.

«Сейчас личный состав мобилизован на обеспечение общественного порядка и содействие медслужбам, обеспечивается круглосуточная охрана карантинных объектов во взаимодействии с медработниками, (осуществляется – КазТАГ) сопровождение в медучреждения для обследования лиц, прибывших из стран с неблагополучной коронавирусной обстановкой. Проводится повсеместная работа по поиску и доставке контактных с инфицированными лиц для медобследования», — отметил глава ведомства.

К сожалению, продолжил министр, были случаи побега с карантина и отказа заболевших коронавирусом сообщить сведения о лицах, с кем они контактировали.

«В отношении указанных лиц принимаются меры в соответствии с действующим законодательством», — добавил Тургумбаев.

В связи с усилением охраны общественного порядка и широкомасштабными профмероприятиями, подчеркнул глава ведомства, для сотрудников ОВД введены временные ограничения.

«До особого распоряжения запрещено представление отпусков, выездов за пределы мест службы, ограничены служебные командировки. В режим ЧС переведены все подразделения гражданской защиты. Система оповещения населения переведена в готовность», — перечислил министр.