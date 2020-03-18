Мажилис одобрил поправки в акты по вопросам регулирования цифровых технологий

Нур-Султан. 18 марта. КазТАГ – Махамбет Абжан. Мажилис одобрил в первом чтении проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования цифровых технологий».

В среду на пленарном заседании мажилиса министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Аскар Жумагалиев отметил, что поправки в закон направлены на развитие цифровых технологий и регулирование отношений, связанных с этим.

«На законодательном уровне предлагается определить «Сервис цифровых документов». (…) Предлагается регулирование механизма анализа «Больших данных». (…) Предлагается определить уполномоченный орган в сфере защиты персональных данных. (…) Предлагается исключить функцию квазигоссектора по созданию и развитию цифровых проектов», — перечислил предлагаемые поправки министр.

Также он сообщил, что проектом закона предлагается определить понятия цифрового актива, майнинга, токена, определить технологию блокчейн и отнести цифровые активы к собственности.

«Вместе с тем предлагается определить понятие «Интеллектуальный робот» и определить ответственность владельца робота. (…) Предусмотрено соглашение с авиационной администрацией Казахстана о полете беспилотных аппаратов. Вместе с тем предусмотрены нормы о действиях правоохранительных органов в случае полета беспилотников над охраняемыми объектами», — резюмировал Жумагалиев.