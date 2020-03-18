Алматы. 18 марта. КазТАГ – Продажа доллара приостановлена в большинстве обменников Нур-Султана, Алматы и Шымкента в среду, передает корреспондент агентства со ссылкой на данные Kurs.kz.

На момент подготовки данного материала в Нур-Султане средняя цена покупки $1 в обменных пунктах составляла Т437, а продажи (в тех обменных пунктах, где продажа есть) – Т438,8.

В Алматы $1 в пунктах обмена валют в среднем покупают по Т437,7, а продают по Т438,9.

В Шымкенте средняя цена покупки $1 в обменниках составляет Т437,1, а продажи – Т438,4.

Официальный курс доллара США, установленный Национальным банком Казахстана на среду, составляет Т435,85.

Напомним, 16 марта в первой половине дня курс доллара США временами приближался к отметке Т450/$1, а в какой-то момент обменные пункты и вовсе были вынуждены приостановить работу.