Токаев поручил проработать вопрос передвижения работающих в Алматы жителей области

Нур-Султан. 18 марта. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил проработать вопрос передвижения работающих в Алматы жителей Алматинской области, сообщает пресс-служба Акорды.

«Глава государства также заслушал доклад Бакытжана Сагинтаева о подготовке Алматы к введению карантина, количестве зарезервированных коечных мест, мобилизации ресурсов и средств для противостояния распространению коронавирусной инфекции. Президент поручил уделять особое внимание решению вопросов, связанных с продовольственной безопасностью крупнейшего мегаполиса страны, а также жестко контролировать цены на социально значимые товары. Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости отработать совместно с акиматом Алматинской области вопросы передвижения жителей региона, которые работают в Алматы», — говорится в сообщении в среду по итогам совещания главы государства в режиме видеосвязи с акимами городов Нур-Султана и Алматы