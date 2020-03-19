Нужно быть готовыми к худшему, включая и модель мобилизационной экономики – Токаев

Нур-Султан. 19 марта. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе посещения блокпоста на въезде в Нур-Султан выразил мнение, что нужно быть готовыми к худшему, включая и модель мобилизационной экономики, сообщает пресс-служба Акорды.

«Надо быть готовым к любым, причем не самым благоприятным, даже к самым худшим вариантам развития, включая и модель мобилизационной экономики. Надо быть готовыми ко всему», — сказал Токаев в четверг, обращаясь к премьер-министру Аскару Мамину.

Глава государства акцентировал внимание на необходимости выработки новых подходов к управлению экономикой в условиях крайне неблагоприятной мировой конъюнктуры.

Ранее стало известно, что крупнейшие мировые инвестиционные банки Morgan Stanley и Goldman Sachs объявили о начале глобального кризиса из-за коронавируса.