Сенат принял закон о присоединении Армении к соглашению о единой форме техпаспорта в ЕАЭС

Нур-Султан. 19 марта. КазТАГ – Махамбет Абжан/Владимир Радионов. Сенат Казахстана принял закон «О ратификации протокола о присоединении Республики Армения к соглашению о введении единых форм паспорта транспортного средства (паспорта шасси транспортного средства) и паспорта самоходной машины и других видов техники и организации систем электронных паспортов от 15 августа 2014 года».

«Данным протоколом Армения присоединяется к соглашению и принимает на себя обязательства по внедрению системы электронных паспортов. Соглашение также регулирует вопросы единой формы паспорта, в том числе использования его электронных форм, транспортных средств и других видов техники, произведенных и подлежащих регистрации на территории государств ЕАЭС», — сообщил в четверг на пленарном заседании сената вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Аманияз Ержанов, представляя проект закона.

Сенатор Михаил Бортников отметил, что переход к электронным паспортам не позволит выпуск в обращение техники, не соответствующей техническому регламенту ЕАЭС; Армения присоединяется к данному требованию.