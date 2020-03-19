Сенат РК одобрил ратификацию протокола о применении Кыргызстаном договора о ЕАЭС

Нур-Султан. 19 марта. КазТАГ – Махамбет Абжан/Владимир Радионов. Сенат Казахстана принял закон «О ратификации протокола о внесении изменения в протокол об условиях и переходных положениях по применению Кыргызской Республикой договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, отдельных международных договоров, входящих в право Евразийского экономического союза, и актов органов Евразийского экономического союза в связи с присоединением Кыргызской Республики к договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, подписанный 8 мая 2015 года».

«Кыргызская Республика взяла на себя обязательство обеспечить обустройство и материально-техническое оснащение пунктов пропуска с третьими странами в течение двух лет с 12 августа 2015 года по 12 августа 2017 года. Продлили до 12 августа 2019 года. Продление сроков инициировано кыргызской стороной и связано с дополнительным временем для завершения работ по модернизации пунктов пропуска. Главами государств в рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета 14 мая 2018 года в Сочи подписан протокол о внесении изменения с «24 месяцев» на «48 месяцев», то есть до 12 августа 2019 года. Между тем, и в эти сроки кыргызская сторона не уложилась. В этой связи 29 мая 2019 года в Нур-Султане главами государств в рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета подписан протокол о внесении изменения с «48 месяцев» на «72 месяца», то есть до 12 августа 2021 года. Однако это является предметом другого протокола, который будет внесен на ваше рассмотрение в ближайшее время», — сообщил первый вице-премьер РК – министр финансов РК Алихан Смаилов на пленарном заседании сената в четверг.

Содокладчик сенатор Алимжан Куртаев отметил, что предлагаемым проектом закона предусмотрено еще на два года перенести обязательство Кыргызстана обеспечить обустройство и материально-техническое оснащение пунктов пропуска на границе с третьими странами.

Пресс-служба минфина РК уточнила, что сегодня принята норма о ратификации протокола от 14 мая 2018 года о внесении изменения сроков оснащения пунктов пропуска Кыргызстаном до 12 августа 2019 года.