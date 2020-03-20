55 продуктовых корзин доставил Красный Полумесяц малоимущим в Алматы

Алматы. 20 марта. КазТАГ – 55 продуктовых корзин было доставлено малоимущим в Алматы 20 марта, сообщают в отделе коммуникаций Красного Полумесяца Казахстана.

«В Алматы, волонтеры Красного Полумесяца Казахстана и Общественной Организации «Я Алматинец» начали совместную адресную развозку продуктовых корзин для одиноких престарелых граждан. 20 марта только в Алматы было доставлено 55 продуктовых корзин», — говорится в сообщении, распространенном в пятницу.

В организации отмечают, что в связи со сложившейся ситуацией с коронавирусом волонтеры и сотрудники Красного Полумесяца Казахстан в сотрудничестве с общественными организациями продолжат активную работу по поддержке одиноких престарелых граждан городов Алматы и Нур-Султан,

«Мы обеспечиваем доставку продуктов непосредственно к двери получателя, ограничивая прямой контакт в целях безопасности одиноких пенсионеров», — подчеркивают в Красном Полумесяце.

Продуктовые корзины были предоставлены одной из крупных торговых сетей Алматы.