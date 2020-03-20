Советник о частом кашле Тугжанова: Вице-премьер дважды проверился на коронавирус

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Нур-Султан. 20 марта. КазТАГ – Махамбет Абжан. Советник заместителя премьер-министра Казахстана Ералы Тугжанова Ержан Байтана, говоря о частом кашле вице-премьера, сообщил, что он дважды проверился на коронавирус.

«Кашель Ералы Тугжанова в ходе брифинга в правительстве связан с аллергической этиологией. В целях безопасности вице-премьер дважды проверился на коронавирус. Результат тестов отрицательный», — сообщил Байтана корреспонденту агентства, комментируя кашель вице-премьера во время онлайн-брифинга в пятницу.

Ранее Тугжанов провел в пресс-центре правительства брифинг на тему коронавируса и чрезвычайного положения в Казахстане. Его речь регулярно прерывалась кашлем. Отметим, что вице-премьер выступал без медицинской маски.

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