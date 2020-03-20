Алматы. 20 марта. КазТАГ — Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) намерена наладить поставки товаров из Китая, необходимых для борьбы с коронавирусом, сообщается на сайте «Новости ООН».

«У нас теперь есть список производителей в Китае, у которых есть разрешение на поставки для ВОЗ. Мы хотим наладить беспрерывный поток продукции, необходимой для борьбы с коронавирусом», — сказал генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Он отметил, что ВОЗ уже направила средства индивидуальной защиты – маски, перчатки и костюмы – в 68 стран, а также 1,5 млн комплектов для диагностики – в 120 стран.

«Что касается диагностических комплектов, то их производят многие компании, но мы можем закупать только у тех, которые прошли независимую инспекцию», — подчеркнул глава ВОЗ.

По его словам, несмотря на принимаемые меры, во многих странах ощущается нехватка средств индивидуальной защиты, а это тормозит усилия по предотвращению распространения инфекции.

Он отметил, что на данный момент более 70% стран мира разработали национальные планы по борьбе с COVID-19, 89% государств обладают необходимыми лабораторными мощностями, а 68% – наладили механизм по координации эпидемиологических мер.

«Этого, конечно, недостаточно. Мы хотим, чтобы все страны находились в полной готовности, независимо от того, обнаружены там случаи инфицирования или нет», — отметил глава ВОЗ.

Также он сообщил, что $675 млн, запрошенных ВОЗ на борьбу с коронавирусом, практически собраны, и напомнил, что эта сумма рассчитана на первые три месяца.

«Нам потребуется больше средств», — добавил глава ВОЗ.

Коснувшись вопроса исследований в области вакцинации и лечения новой инфекции, он отметил, что к этой работе подключается все больше стран, а два дня назад в США начались испытания вакцины на человеке.

«Мы ведем борьбу с общим врагом человечества. Мы сможем победить его только сообща», — подчеркнул Гебрейесус.

По данным ВОЗ, впервые в Китае не подтверждено ни одного нового случая передачи коронавирусной инфекции на территории страны – все заразившиеся прибыли из-за границы.