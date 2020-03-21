Тараз. 21 марта. КазТАГ — В Жамбылской области установили четыре блок-поста из-за коронавируса, сообщает пресс-служба акима региона.

«В целях усиления профилактических мер из-за коронавируса на въездных трассах Жамбылской области начали работу блок-посты. Основная их цель – информирование населения, контроль передвижения и измерения температуры у граждан. (…) Ежедневно здесь проезжают сотни людей, в основном из Шымкента. По данным районной полиции, за последние сутки здесь проехало 590 единиц автотранспорта и 800 человек. Данные каждого проезжающего записываются в анкету, а медицинские работники с помощью тепловизоров определяют их температуру тела. Всего в работе пункта задействовано восемь сотрудников полиции и 15 медработников», — говорится в распространенном в субботу сообщении.

По данным ведомства, аналогичные профилактические блок-посты развернуты в Кордайском районе, граничащим с Кыргызстаном, Мойынкумском районе, граничащим с Карагандинской областью, Сарысуском районе, граничащим с Туркестанской областью.

«На каждом пункте круглосуточное дежурство ведут десятки медработников, полицейских и сотрудников прокуратуры», — следует из сообщения.