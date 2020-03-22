Алматы. 22 марта. КазТАГ — Праздник Наурыз мейрамы отмечают казахстанцы, передает корреспондент агентства.

В Казахстане отмечают Наурыз мейрамы. В переводе с фарси «ноу» означает новый, а «руз» — день. Этот праздник символизирует собой пробуждение, обновление природы, начало Нового года. Суть Наурыза — в единстве человека и природы. Наурыз отмечается в период весеннего равноденствия, когда продолжительность дня равна длительности ночи. С этого времени дни становятся длиннее, а ночи короче.

В дни празднования Наурыза праздничные мероприятия проводятся на площадях, в скверах, в парках, на улицах во всех регионах и населенных пунктах Казахстана.

В 2020 году праздничные дни в Казахстане совпали с режимом ЧП, поэтому проведение народных гуляний отменили, отменены везде массовые мероприятия.

В весенний праздник казахстанцы, которые работают на 5-дневке, будут отдыхать 5 дней подряд — 21, 22, 23, 24, 25 марта. А вот при шестидневке стоит обратить внимание на производственный календарь, в котором отмечен перенос при совпадении праздничного и выходного с 22 марта на 24 марта, и первым рабочим днем будет 25 марта. Таким образом, при шестидневной рабочей неделе — 21, 22, 23, 24 — выходные, 25 марта является рабочим днем.