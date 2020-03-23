Токаев о госуправлении: Нужно брать ответственность и принимать смелые и эффективные решения

Нур-Султан. 23 марта. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, говоря о стандартах государственног управления в режиме чрезвычайного положения (ЧП), выразил мнение, что нужно брать ответственность и принимать смелые и эффективные решения, сообщает пресс-служба главы государства.

«Всему госаппарату предстоит быстро перестроиться, отойти от шаблонной работы. Управление государством в настолько непростой ситуации должно быть кардинально изменено, нужно брать на себя ответственность и принимать сильные, смелые, эффективные решения. Со своей стороны, я уже подписал ряд антикризисных указов, предоставляющих системе государственного управления право принимать оперативные решения для борьбы с последствиями кризиса», — сказал Токаев в понедельник на заседании государственной комиссии по ЧП.

Таким образом, подчеркнул он, у госорганов имеются все возможности для разрешения любых возникающих вопросов – в бюджетном процессе, ценовом регулировании, госзакупках, предоставлении льгот и так далее».

«Я хочу донести до каждого члена правительства, акима – пришло время работать в ином режиме. Те, кто не понимают остроты текущего момента и попытаются действовать по старинке с подстраховкой «как бы чего не вышло», должны освободить место. Иначе нам не победить в этой схватке. Важно обеспечить координацию деятельности госорганов, в том числе при освещении деятельности и работы госкомиссии. Поручаю премьер-министру данную ситуацию взять на контроль», — сказал президент.