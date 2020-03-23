Важно оперативно выявить самые пострадавшие от ЧП сектора экономики – Токаев

Нур-Султан. 23 марта. КазТАГ – Важно оперативно выявить самые пострадавшие от чрезвычайного положения (ЧП) сектора экономики, считает президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«Мы являемся свидетелями «идеального шторма». Пандемия, схватка нефтяных супердержав и рекордное падение фондовых индексов накладываются на накопленные за последние годы дисбалансы глобальной экономической системы. В таких условиях мы должны дать адекватный экономический ответ, опереться на здоровое, конкурентоспособное предпринимательство, помочь ему выстоять и стать сильнее. Важно оперативно выявить наиболее пострадавшие от введения чрезвычайного положения и снижения спроса со стороны населения сектора экономики и реализовать комплекс мер по их поддержке», — сказал Токаев в понедельник на заседании государственной комиссии по ЧП.

Одним из действенных механизмов поддержки этих секторов, по его мнению, станет приостановление выплат сумм основного долга и вознаграждения по всем кредитам малого и среднего бизнеса, пострадавшего от складывающейся негативной ситуации.

«Поручаю также разработать комплекс мер по налоговому стимулированию деловой активности и обеспечению стабильности цен. Так, считаю необходимым предоставить МСБ отсрочку по уплате всех видов налогов и других обязательных платежей сроком на три месяца, без начисления штрафов и пени. Также следует рассмотреть необходимость временного снижения НДС на сельхозпродукцию и продукты питания, обнуления таможенных пошлин по критически важному импорту и так далее», — добавил президент.

На эту работу, подчеркнул он, должно уйти не более одной недели.

«Принципиально важно сохранять занятость. В рамках формируемых правительством индивидуальных антикризисных планов работы с крупными предприятиями, требуется предусмотреть меры по сохранению рабочих мест и стабильной оплаты труда. Задействовать эти меры будем по мере развития ситуации. Поручаю правительству, местным исполнительным органам и субъектам квазигосударственного сектора приостановить с 20 марта текущего года сроком на три месяца начисление арендных платежей по принадлежащим им объектам недвижимости для субъектов МСБ», — сказал глава государства.

Местным исполнительным органам, по его словам, совместно следует проработать возможность освобождения от арендной платы объектов коммерческой недвижимости, «все инструменты у акимов есть».

«Как показывает опыт прошлых лет, во время нестабильной экономической ситуации необходимо не допустить «кризиса неплатежей». Министерство финансов обязано усилить контроль за выполнением госорганами договорных обязательств в рамках осуществления госзакупок. Все выплаты по фактически оказанным услугам и работам должны быть осуществлены в течение пяти дней. Затягивание, требование дополнительных бумаг должны быть исключены. Госорганы и квазигоскомпании не должны взимать штрафные санкции и включать поставщика в реестр неблагонадежных поставщиков, если неисполнение договора связано с текущими негативными явлениями в экономике», — подчеркнул Токаев.

Он отметил, что требуется в кратчайшие сроки сформировать реестр отечественных товаропроизводителей и ввести специальный режим государственных закупок, предусмотрев отмену необходимости внесения обеспечительного взноса или банковской гарантии.

«Соответствующий указ я подписал, жду конкретных действий от правительства», — сказал президент.

В рамках региональных штабов, по его словам, следует вести постоянный мониторинг местных крупных производителей.

«В рамках него проводить индивидуальную работу по их поддержке, в том числе через выделение оборотных средств под льготную процентную ставку, предоставление мест на полках супермаркетов и другие меры. Я поручил увеличить финансирование программы «Экономика простых вещей» до Т1 трлн. Это значительные средства, предоставляемые по доступной ставке в 6% годовых. Их можно использовать преимущественно для инвестиционных целей. В дополнение к этому мною принято решение о предоставлении еще Т600 млрд на кредитование оборотных средств малого и среднего бизнеса под 8% годовых. Еще одним инструментом поддержания деловой активности и занятости выступит специальная программа «Дорожная карта занятости», — отметил глава государства.

Данный инструмент, считает он, хорошо проявил себя во время предыдущих кризисов.

«Я уже поручил обеспечить ее финансирование на уровне не менее Т300 млрд. На основе поступающих заявок от регионов мы имеем резервы увеличить ее до Т1 трлн. Это создаст 250 тыс. рабочих мест и поможет реализовать нам не только объекты местного значения, но и ряд республиканских, в том числе строительство водохранилищ, дамб и прочих сооружений. Национальный банк должен помочь Правительству в финансировании данной инициативы», — сказал Токаев.