Золото подешевело по итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне в пятницу

Алматы. 23 марта. КазТАГ – Цена за тройскую унцию золота по итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне в пятницу составила $1494,40.

Относительно утреннего фиксинга в пятницу стоимость тройской унции в долларовом выражении понизилась на 10,05.

Стоимость унции золота в евро составила 1258,28 (-17,04), а в британских фунтах – 1258,28 (-17,04).

Результаты фиксинга используются как ориентир при торгах фьючерсами золота по всему миру. В определении цены участвуют пять финансовых институтов, между которыми осуществляется физическая поставка золота.