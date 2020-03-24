По 1 тыс. продуктовых пакетов в день обещают доставлять малоимущим жителям власти Алматы

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Алматы. 24 марта. КазТАГ – Владимир Радионов. По 1 тыс. продуктовых пакетов в день обещают доставлять малоимущим жителям Алматы городские власти, сообщил заместитель акима Алматы Сапарбек Туякбаев.

«Мы хотим охватить такой помощью – доставлять продуктовые пакеты на дом — более 18 тыс. семей, среди которых есть малообеспеченные семьи и семьи, воспитывающие детей-инвалидов, а также одиноко проживающие пенсионеры и инвалиды I и II групп. Сейчас сформированы стандартные пакеты – продукты питания, маски, антисептики, ежедневно планируем доставлять около 1 тыс. пакетов. Чтобы доставка была регулярной, мы налаживаем работу с коммерческими организациями, занимающимися доставкой продуктов, выделяем им оборотные средства», — сказал Туякбаев на брифинге во вторник.

Вместе с этим он отметил, что составленные акиматом списки малоимущих будут дополняться.

«Мы создаем call-центр, который начнет функционировать завтра, куда горожане смогут сообщать адреса своих знакомых, соседей, кто нуждается в помощи, при подтверждении данных мы будем включать их в списки», — пояснил замакима.

Еще одно новшество в рамках действия карантина в Алматы – расширение количества пенсионеров, получающих пенсию на дому.

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«Если сейчас пенсию на дом доставляют пенсионерам старше 80 лет, мы хотим, чтобы такая же услуга предоставлялась пенсионерам старше 70 лет, чтобы они не выезжали в места скопления людей», — добавил Туякбаев.

Присутствовавшая на брифинге директор алматинского филиала АО «Казпочта» Алия Сугирбаева подтвердила, что почта к оказанию этой услуги готова.

В рамках оказания помощи нуждающимся горожанам власти города рассчитывают на спонсорскую поддержку предпринимательского сектора.

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