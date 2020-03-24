По 1 тыс. продуктовых пакетов в день обещают доставлять малоимущим жителям власти Алматы

Алматы. 24 марта. КазТАГ – Владимир Радионов. По 1 тыс. продуктовых пакетов в день обещают доставлять малоимущим жителям Алматы городские власти, сообщил заместитель акима Алматы Сапарбек Туякбаев.

«Мы хотим охватить такой помощью – доставлять продуктовые пакеты на дом — более 18 тыс. семей, среди которых есть малообеспеченные семьи и семьи, воспитывающие детей-инвалидов, а также одиноко проживающие пенсионеры и инвалиды I и II групп. Сейчас сформированы стандартные пакеты – продукты питания, маски, антисептики, ежедневно планируем доставлять около 1 тыс. пакетов. Чтобы доставка была регулярной, мы налаживаем работу с коммерческими организациями, занимающимися доставкой продуктов, выделяем им оборотные средства», — сказал Туякбаев на брифинге во вторник.

Вместе с этим он отметил, что составленные акиматом списки малоимущих будут дополняться.

«Мы создаем call-центр, который начнет функционировать завтра, куда горожане смогут сообщать адреса своих знакомых, соседей, кто нуждается в помощи, при подтверждении данных мы будем включать их в списки», — пояснил замакима.

Еще одно новшество в рамках действия карантина в Алматы – расширение количества пенсионеров, получающих пенсию на дому.

«Если сейчас пенсию на дом доставляют пенсионерам старше 80 лет, мы хотим, чтобы такая же услуга предоставлялась пенсионерам старше 70 лет, чтобы они не выезжали в места скопления людей», — добавил Туякбаев.

Присутствовавшая на брифинге директор алматинского филиала АО «Казпочта» Алия Сугирбаева подтвердила, что почта к оказанию этой услуги готова.

В рамках оказания помощи нуждающимся горожанам власти города рассчитывают на спонсорскую поддержку предпринимательского сектора.