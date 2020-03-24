Токаев обсудил с генсеком ООН усиление взаимодействия по борьбе с коронавирусом

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Нур-Султан. 24 марта. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудил с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем усиление взаимодействия по борьбе с коронавирусом, сообщает пресс-служба Акорды.

«24 марта состоялся телефонный разговор президента Касым-Жомарта Токаева с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Обсуждались вопросы укрепления взаимодействия в этот ответственный период мировой ситуации. Глава государства заявил, что Казахстан поддерживает усилия ООН по налаживанию широкого международного сотрудничества и координации усилий отдельных государств в борьбе против пандемии коронавируса», — говорится в распространенном во вторник сообщении.

По словам главы государства, недавнее предложение генсека ООН объявить глобальное перемирие, прекратить все войны и конфликты является актуальной инициативой и достойно поддержки всех государств-участников.

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