Хантавирус не передается воздушно-капельным путем – китайские вирусологи

Алматы. 25 марта. КазТАГ – Хантавирус передается через экскременты зараженного, а не воздушно-капельным путем, сообщила китайская газета Global Times.

«Вирусологи говорят, что вероятность вспышки хантавируса на фоне пандемии COVID-19 очень низкая. В отличие от COVID-19, хантавирус редко передается по воздуху, но экскременты и кровь пациента могут быть заразными, сообщили вирусологи после того, как китайский рабочий умер от хантавируса в понедельник», — пишет издание, одно из первых сообщившее о случае смерти от хантавируса.

При этом поясняется, что известие о смерти от хантавируса на фоне пандемии COVID-19 вызвало широкую обеспокоенность среди пользователей интернета, многие из которых испугались, что хантавирс может передаваться от человека к человеку и вызовет эпидемию во время пандемии COVID-19.

По информации издания, в понедельник рабочий по фамилии Тянь возвращался на автобусе в Шаньдун вместе с 29 другими пассажирами, но по дороге он почувствовал себя плохо и был отправлен в больницу в уезде Ниншань, провинция Шаньси, где и скончался. Все остальные пассажиры были проверены на коронавирус, результаты у всех отрицательные. Результаты анализов на хантавирус еще не готовы.

По словам вирусолога Уханьского университета Ян Чжаньцю маловероятно, что пациент заразил своих попутчиков, даже если они сидели в одном автобусе, поскольку вирус не передается от человека к человеку. Кроме того, хантавирусом и COVID-19 нельзя заразиться одновременно.

Как поясняет издание, хантавирус, также известный как эпидемическая геморрагическая лихорадка или геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, является острым инфекционным заболеванием, в основном характеризующимся лихорадкой, склонностью к кровотечению и повреждением почек. Заболевание может быть вызвано контактом с крысами, приемом пищи, которой они коснулись, или путем попадания мышиных экскрементов в дыхательную систему. По словам Яна, данное заболевание распространено в деревнях с мая по июнь и с октября по декабрь.

«Нет необходимости беспокоиться о хантавирусе. Хантавирус поддается профилактике и контролю, от него есть вакцины. Его распространенность в городах очень низкая, поскольку заболевание встречается главным образом в сельской местности, где увеличивается численность крыс во время полевых работ», — пояснил Ян.

При этом издание отмечает, что заболевание встречается в Евразии, отдельные случаи ранее уже фиксировались в России, Финляндии, Швеции и Китае. Уровень смертности от хантавирусной инфекции в Китае составляет от 1% до 10%.

«После смерти рабочего от хантавируса, эксперты в провинции Юньнань на юго-западе Китая начали эпидемиологическое расследование. За последние пять лет в провинции Юньнань на юго-западе Китая зарегистрирован 1231 пациент с хантавирусом. По сообщениям новостного сайта thepaper.cn, ежегодно в Юньнань регистрируется более 200 случаев», — пишет издание.