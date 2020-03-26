Арендаторов крупных ТРЦ и госкомпаний освободят от оплаты аренды на время ЧП

Алматы. 26 марта. КазТАГ – Валентина Владимирская. Арендаторов крупных ТРЦ, ТЦ, государственных и квазигосударственных компаний освободят от оплаты аренды на период чрезвычайного положения (ЧП), что сэкономит им Т200 млн, заявил директор региональной палаты предпринимателей (РПП) Алматы Нариман Абильшаиков.

«В Алматы на сегодня работает порядка 100 крупных торгово-развлекательных центров (ТРЦ), торговых домов (ТД). Крупный ТРЦ MEGA Alma-Ata решил освободить бизнесменов от арендной платы на время распространения чрезвычайного положения (ЧП)», — сказал Абильшаиков на онлайн-конференции в четверг.

Эту инициативу подхватили, по его данным, торговые дома и торговые сети: ТРЦ «Москва», ТЦ «AutoCity».

Ранее президентом было дано поручение освободить от аренды на три месяца субъектов предпринимательства, которые находятся в зданиях государственных и квазигосударственных компаний.

«На сегодня по Алматы этот перечень составлен. Бизнес сэкономит за это время порядка Т200 млн на арендной плате. Руководство города решило на март-апрель месяц дать горожанам отсрочку по уплате коммунальных услуг и на сегодня рассматривается вопрос о предоставлении данной отсрочки и для субъектов предпринимательства», — сообщил Абильшаиков.