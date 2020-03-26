АРРФР РК запустило горячую линию для населения и бизнеса на период ЧП

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Алматы. 26 марта. КазТАГ – Валентина Владимирская. В Казахстане открыта горячая линия для населения и бизнеса, сообщает агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР).

«АРРФР в целях недопущения роста долговой нагрузки граждан запустило горячую линию по мерам поддержки заемщиков банков второго уровня, микрофинансовых организаций, ломбардов и онлайн-кредиторов в период чрезвычайного положения. Телефоны горячей линии: +7 (727) 2788 144 и +7 (727) 2788 122», — говорится в сообщении, распространенном в четверг.

Заявления и обращения на действия субъектов финансового рынка, согласно информации, можно направлять в обратной связи на сайте АРРФР.

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