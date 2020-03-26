«Арысь, Кордай и коронавирус. Как прошёл год президентства Касым-Жомарта Токаева»

Сетевые СМИ о первом и втором президенте Казахстана

Лилия СЫЗДЫКОВА – «Политик мирового уровня» — Год назад Первый Президент Казахстана Нурсултан НАЗАРБАЕВ объявил о сложении полномочий Главы государства, однако продолжает играть значимую роль в политической жизни страны. В качестве Елбасы Нурсултан Назарбаев продолжает работу по укреплению международного авторитета государства. При этом его политический вес, опыт и видение более чем востребованы в мире.

Жанар ТУЛИНДИНОВА – «Наследие Елбасы» — 19 марта 2019 года, в прямом эфире казахстанских телеканалов Первый Президент РК – Елбасы Нурсултан НАЗАРБАЕВ объявил о сложении президентских полномочий. Решение казахстанского лидера было обусловлено логикой поступательного развития Казахстана, предполагающей смену поколений в политическом руководстве страны. Главным условием успешного транзита стало обеспечение преемственности курса Елбасы – продолжение проводимых в стране преобразований. Именно преемственность была заявлена в качестве приоритета в предвыборной программе Президента Касым-Жомарта ТОКАЕВА.

Сегодня, год спустя, видится целесообразным осмысление политического наследия Первого Президента – Елбасы Нурсултана Назарбаева, его роли как исторического и государственного деятеля, стоявшего у истоков современной казахстанской государственности.

Под руководством Елбасы наша страна в 1990-е годы в условиях драматичного крушения Советского Союза и паралича экономики и системы госуправления обрела свой, казахстанский, путь развития, успешно осуществив «тройной транзит» в экономической, социальной и общественно-политической сферах. Была создана новая политическая система, сформированы механизмы рыночной экономики и частной собственности, рождено национальное предпринимательство, обретена финансовая независимость и создана национальная валюта.

«Юбилейный год Назарбаева: чем занимается первый президент Казахстана» — В июле 2020 года Нурсултану НАЗАРБАЕВУ исполнится 80 лет, значительную часть своей жизни он руководил Казахстаном и продолжает принимать активное участие в жизни страны.

Официальная должность Нурсултана Назарбаева сейчас звучит как «Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы». Его резиденцией стала библиотека, названная в его же честь – «Библиотека Первого Президента Республики Казахстан — Лидера Нации», она же «Назарбаев центр». По этой причине в народе экс-главу государства называют «главный библиотекарь».

Также Назарбаев является пожизненным главой Совета Безопасности. В Совбез вошли тяжеловесы казахстанской политики, силовых и правоохранительных органов.

Широкие полномочия Совбеза породили разговоры о «двоевластии» в Казахстане.

Хотя сам Назарбаев неоднократно заявлял, что «никакого двоевластия в стране нет», но в интервью признался, что дает советы Токаеву, если тот просит о них.

«Я подсказываю. Советуется — советую, не просит совета – не советую», — заявил Назарбаев.

Султан АКИМБЕКОВ – «Казахстанская модель эволюционной преемственности власти — итоги года» — Вопрос транзита власти в Казахстане вызывает несомненный интерес как у нас, так и за пределами страны. Мы все можем наблюдать, какие острые дискуссии идут по этому поводу. Кто-то говорит о дуализме власти, у кого-то большие ожидания по поводу масштабных перемен. Многие вспомнили времена СССР, когда надо было уметь читать между строк и внимательно следить за рассадкой тех или иных чиновников на разных мероприятиях.

Понятно, что для многих из них сложившаяся ситуация была не очень комфортна, все-таки для бюрократической вертикали всегда лучше, когда существует четкая субординация.

При этом президент Касым-Жомарт ТОКАЕВ постоянно говорит о преемственности курса первого президента Нурсултана НАЗАРБАЕВА. Казахстан за последний год продолжает следовать прежней практике и во внешней, и во внутренней политике. Так что можно говорить о фактической преемственности.

Другое дело, что в этом году было очень много критики в адрес системы власти. Что, в общем-то, естественно в связи с наличием больших ожиданий. В городском обществе традиционно весьма распространены либеральные настроения, и не удивительно, что они стали широко распространяться главным образом в Алматы. Собственно, это характерно для всех стран с относительно жесткой системой власти, которые начинают процессы частичной либерализации сверху

Юрий МАСАНОВ – «Арысь, Кордай и коронавирус. Как прошёл год президентства Касым-Жомарта Токаева» — Вступление в должность президента Касым-Жомарта ТОКАЕВА состоялось уже на следующий день после заявления Нурсултана НАЗАРБАЕВА о сложении полномочий. Утром 20 марта «человек честный, ответственный и обязательный», как назвал Назарбаев Токаева в своём обращении 19 марта, принёс присягу в присутствии членов Правительства и Конституционного совета, судей Верховного суда и депутатов Мажилиса и Сената Парламента.

Выборы были назначены на 9 июня 2019 года. Предвыборная гонка была более чем активной: Центральная избирательная комиссия зарегистрировала сразу семь кандидатов. При этом Касым-Жомарт Токаева не стал первым зарегистрированным кандидатом – заявление на регистрацию раньше подал Садыбек ТУГЕЛ, которого выдвинуло республиканское общественное объединение «Ұлы Дала Қырандары».

В выборах приняли участие Жамбыл АХМЕТБЕКОВ от Коммунистической народной партии Казахстана, Дания ЕСПАЕВА от демократической партии «Ак жол», Амиржан КОСАНОВ от объединения национал-патриотического движения «Ұлт тағдыры», Толеутай РАХИМБЕКОВ от партии «Ауыл» и Амангельди ТАСПИХОВ от Федерации профсоюзов Казахстана.

Победу одержал Касым-Жомарт Токаев, получив 70,96% голосов избирателей. Второй результат у Амиржана Косанова – 16,23% голосов.

Аблай САРСЕНБАЕВ – «Токаев показывает себя как кризис-менеджер» — Президент Токаев со дня официального вступления в должность президента 12 июня 2019 года, в третий раз сталкивается с событиями, требующими введения чрезвычайного положения.

Первая — на уровне области во время взрывов в Арысе.

Вторая — на уровне района во время Кордайских событий.

Третья — на уровне государства. Впервые в истории страны. Связанная с эпидемией коронавируса.

Одним словом, главе государства приходится очень нелегко. И что интересно, именно сейчас наступает момент истины. Кризисные ситуации показывают кто есть кто.

При такой конъюнктуре цен на нефть, значительном ослаблении курса тенге, и объективно понимая, что никто кроме президента не выведет из сложившегося кризисного положения дел, скорее всего, никто не будет оспаривать занимаемый им самый высший пост в стране.

Поскольку во введенном чрезвычайном положении в стране деструктивные силы не сумеют использовать недовольство населения, связанное с падением курса тенге, все популисты ушли в выжидательную тень, ожидая роста цен на нефть и разрешения комплекса проблем.

Судя по реакции в социальных сетях на то, что Касым-Жомарт Токаев определил свои полномочия во время кризисных ситуаций подписав указ «О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности», можно сказать, что общественность в целом позитивно восприняло и поддержало усиление президентской власти Токаева.

Анна ВЕЛИЧКО – «Годовщина Токаева: судят по делам» — Ежедневный рост заразившихся коронавирусом, слабеющий курс тенге и, как следствие, все новые и новые экономические проблемы. На сложную ситуацию внутри страны приходится годовщина президентства Касым-Жомарта ТОКАЕВА. И, если в начале года повестка вокруг президента строилась на разговорах о признании авторитета нового лидера, то с появлением первых кризисов (их за год случилось немало), судить уже можно по делам…

Вообще, за этот год президенту Токаеву пришлось пережить многое. И, если митинги были предсказуемы, то предположить, что стоявшие еще со времен СССР склады боеприпасов в городе Арысь взорвутся, не мог никто. Уже через сутки после трагедии президент был в Арыси лично: разговаривал с пострадавшими, обещал восстановить город. После падения самолета авиакомпании «Бек Эйр» Токаев объявил национальный траур, после массовых беспорядков в Кордае – лично рассказывал о расследовании в соцсетях. Как только казахстанский Минздрав сообщил о реальности угрозы коронавируса для страны – не дожидаясь первых жертв, ввел режим ЧП.

– Мы видим, что президент реагирует на любое происшествие: взрывы в Арыси, события в Кордае, падение самолета… Все это четкий сигнал: власть, возможно, не сразу знает, что делать в той или иной ситуации, но она с народом, – говорит Данияр АШИМБАЕВ.

И нынешний режим чрезвычайного положения – это из той же концепции слышащего государства: главное – сохранить здоровье людей, пусть даже и за счет каких-то прибылей бизнеса и страны в целом. Возможно, этот подход может кому-то не нравиться, но то, что он создает положительное реноме в глазах большинства казахстанцев – это бесспорно.

Радик ТЕМИРГАЛИЕВ, эксперт ИМЭП при Фонде Первого Президента – «Пост принял» — Во-первых, Касым-Жомарт ТОКАЕВ начал реализацию концепции «слышащего государства», то есть государства, оперативно реагирующего на те или иные возникающие проблемы.

В течение года президент активно проводил встречи с представителями общественности, неоднократно высказывал свою позицию по тем или иным вопросам в социальных сетях, тем самым демонстрируя свою хорошую информированность. Весьма показательной стала его поездка в Арысь. Это явилось хорошим примером для государственного аппарата в целом, также улучшившего коммуникации с обществом.

Во-вторых, президенту удалось в существенной мере добиться роста личного рейтинга в обществе. Надо говорить откровенно — год назад он имел серьезный авторитет как государственный деятель среди политической элиты страны, но население знало его слабо. За прошедший год главе государства удалось завоевать симпатии значительной части казахстанского общества, причем даже тех групп, которые довольно скептично были настроены к нему вначале.

В любом случае, когда к власти приходит новый лидер, у различных сил всегда появляется соблазн испытать его «на прочность». Мы видели за истекший год множество протестных акций, часть из которых проходила, мягко говоря, не в конструктивном русле. Весь год наблюдались интенсивные информационные атаки. Это было довольно серьезное давление, но Токаев выдержал этот экзамен.

При этом его главным достижением на посту президента стало сохранение стабильности в стране. Для нынешнего периода глобальных катаклизмов это уже очень хороший результат. Сейчас Казахстану нужно просто выстоять, минимизируя негативные последствия турбулентного периода. Касым-Жомарт Токаев делает все, чтобы обеспечить решение этой задачи.

«Как Токаеву не стать Назарбаевым» — На самом деле, до сих пор не понятно, что же случилось 19 марта 2019 года? Почему президент, практически сросшийся со своим креслом, вдруг решил сложить свои полномочия?

Самая комплементарная версия — он осознавал, что социально-экономическая ситуация будет стремительно ухудшаться, вырастет давление внешних факторов и ему необходимо, чтобы лицом этого кризиса был другой человек, который не скажет: во всем виноват мой предшественник. При этом, он как бы не закрыл дверь полностью – он оставил ее приоткрытой, если все же что-то пойдет не так.

В свое время НАЗАРБАЕВ довольно резко выступил против своего патрона КУНАЕВА. Но сейчас вопрос не в том, насколько его обвинения в культе личности Кунаева были оправданы со стороны амбициозного и перспективного партократа, которому ГОРБАЧЕВ пообещал поддержку. Вопрос в том, как критиковавший Кунаева молодой Нурсултан сам довольно быстро превратился в Кунаева? И насколько вероятно, что путь Назарбаева повторит Токаев?

Почему выбор пал на этого всегда почти неприметного, послушного дипломата? Об этом писали уже много раз – равноудаленность, подконтрольность, предсказуемость. Но есть еще кое-что. Во-первых, Токаев уже далеко не молодой амбициозный чиновник. Во-вторых, дипломатическая работа накладывает на человека определенные модели поведения. К тому же Токаев – дипломат не только по образованию, но и по призванию, а это значит, он не будет делать резких движений. Пожалуй, единственный раз, когда он проявил «твердость» — его публичное осуждение членов ДВК, этих близоруких киндерсюрпризов, «раскачивающих лодку стабильности». Тогда он поставил жесткий ультиматум перед президентом – или они, или я. Президент «дрогнул» и выбрал Токаева. Но в третьих, и в главных — очень маленькая поддержка элит. Практически отсутствующая. Достаточно вспомнить выражение лиц присутствовавших на прошлогодней инаугурации Токаева: почти презрительное – это же всего-навсего один из нас…

Еще один тренд, с которым нельзя не считаться – произошло обновление элит. Вокруг Назарбаева почти не осталось его старых соратников, пожалуй, единицы. И приход нового президента только усилит этот тренд. Стереотипы о «вечности» Назарбаева и его политики, неуязвимости его ближайшего окружения, а также незыблемости групп влияния медленно, но верно разрушаются. При этом занижаются или попросту не замечаются другие значимые процессы, такие как расширение роли технократов или вымывание из власти соратников Назарбаева.

Поэтому костяк Ак орды сегодня составляют технократы – люди, которые не создают политику, но довольствуются ролью ее исполнителей. Поэтому их уровень – сугубо личные интересы, которые иногда совпадают с интересами страны. К тому же они не пережили босоного голодного детства, а потому весьма прагматичны. Это люди со сбитыми прицелами, видевшие только тот период, когда Агашки делали деньги, но не видели тот путь, который они до этого прошли. И это тоже нормально – мир тоже стал другим, им правят тоже уже другие элиты. В то же время их политический век не будет долгим – разразившийся мировой кризис — это всерьез и надолго. Поэтому завтрашнему дню будут нужны проактивные политики, которые только исполняют решения, но и способны принимать их.

Токаев «оставил» себе главное преимущество Назарбаева – преемственность в стабильности. Но это стабильность совсем другого рода. Это опять-таки поиск нового механизма обеспечения прочности старых механизмов существования аппарата. Таким образом, цель левого берега Нур-Султана — не развитие, а консервация. Режим готов к переменам ровно в той степени, в какой это позволит защитить его от внутренних рисков условной «революции» или внешних угроз вмешательства и «раскачивания лодки».

Наш политический режим все еще надеется на сохранение своей прочности. Это проявление инстинкта самосохранения системы, которая ищет способы для своего бесконечного самовоспроизводства.

Но идеальный шторм, разразившийся с беспрецедентным падением цен на нефть, заставит события, которые до сих пор развивались эволюционно, серьезно ускорится. И настолько серьезно и непредсказуемо, что Токаев будет с ностальгией вспоминать свой первый год правления. Второго Назарбаева из него уже точно не получится.

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