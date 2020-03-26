Казахстан ратифицировал соглашение с Узбекистаном о борьбе с незаконной миграцией

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Нур-Султан. 26 марта. КазТАГ – Казахстан ратифицировал соглашение с Узбекистаном о борьбе с незаконной миграцией, сообщает пресс-служба Акорды.

«Главой государства подписан закон Республики Казахстан «О ратификации Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве в борьбе с незаконной миграцией», — говорится в сообщении в четверг.

Напомним, 12 марта закон был одобрен парламентом Казахстана. Соглашение исключает возможность двойного гражданства Казахстана и Узбекистана, а также позволяет проводить совместные мероприятия по выявлению незаконных мигрантов с обеих сторон.

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