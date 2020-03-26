Нур-Султан. 26 марта. КазТАГ – Комендантский час вводится с 28 марта в Нур-Султане и Алматы, сообщает пресс-служба премьер-министра Казахстана.

«Госкомиссия утвердила решение об усилении режима карантина в городах Нур-Султан и Алматы путем принятия с 00.00 28 марта следующих мер: ограничение выхода граждан из жилища за исключением приобретения продуктов, лекарств и выхода на работу; закрытие мест массового скопления населения (парки, скверы, пешеходные улицы, набережная, игровые площадки и другие); поэтапное ограничение работы общественного транспорта; установление запрета на собрания на улицах и в иных общественных местах группами более трех человек (за исключением членов семьи); установление запрета на передвижение несовершеннолетних без сопровождения взрослых», — говорится в сообщении в четверг.