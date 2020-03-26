Пошлины на ввозимые для борьбы с коронавирусом товары обнулили в ЕАЭС

Алматы. 26 марта. КазТАГ – Пошлины на ввозимые для борьбы с коронавирусом товары обнулили в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

«В ЕАЭС обнулены пошлины на товары, ввозимые для предупреждения и предотвращения распространения коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении в четверг.

Отмечается, что решение ЕЭК было принято 16 марта, сейчас оно вступило в силу.

«Решение распространяется, прежде всего, на средства индивидуальной защиты, дезинфицирующие средства, диагностические реагенты, отдельные виды медицинского оборудования и материалов. Ввоз товаров для борьбы с коронавирусной инфекцией, защиты и лечения населения с освобождением от уплаты ввозной пошлины будет осуществляться на основании подтверждения целевого назначения национальных уполномоченных органов в сфере здравоохранения», — сказал министр ЕЭК по торговле Андрей Слепнев.