Пошлины на ввозимые для борьбы с коронавирусом товары обнулили в ЕАЭС

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Алматы. 26 марта. КазТАГ – Пошлины на ввозимые для борьбы с коронавирусом товары обнулили в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

«В ЕАЭС обнулены пошлины на товары, ввозимые для предупреждения и предотвращения распространения коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении в четверг.

Отмечается, что решение ЕЭК было принято 16 марта, сейчас оно вступило в силу.

«Решение распространяется, прежде всего, на средства индивидуальной защиты, дезинфицирующие средства, диагностические реагенты, отдельные виды медицинского оборудования и материалов. Ввоз товаров для борьбы с коронавирусной инфекцией, защиты и лечения населения с освобождением от уплаты ввозной пошлины будет осуществляться на основании подтверждения целевого назначения национальных уполномоченных органов в сфере здравоохранения», — сказал министр ЕЭК по торговле Андрей Слепнев.

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