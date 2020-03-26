Золото подешевело по итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне в среду

Алматы. 26 марта. КазТАГ – Цена за тройскую унцию золота по итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне в среду составила $1605,45.

Относительно утреннего фиксинга в пятницу стоимость тройской унции в долларовом выражении понизилась на 15,5.

Стоимость унции золота в евро составила 1371,38 (+14,16), а в британских фунтах – 1486,17 (-8,67).

Результаты фиксинга используются как ориентир при торгах фьючерсами золота по всему миру. В определении цены участвуют пять финансовых институтов, между которыми осуществляется физическая поставка золота.