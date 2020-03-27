Аким Алматы обратился к горожанам в преддверии введения усиленных карантинных мер

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Алматы. 27 марта. КазТАГ – Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев сообщил о дополнительных мерах по усилению режима карантина в городе.

«На период чрезвычайного положения нельзя собираться в общественных местах группами более трех человек, кроме семей из одной семьи. Также не следует принимать родственников и гостей. Жителей старше 65 лет убедительно прошу не выходить на улицу. При этом нуждающимся будет оказана необходимая помощь социальными работниками и волонтерами. Несовершеннолетним нельзя передвигаться по городу без сопровождения взрослых. (…) Всеми предприятиями и городскими службами будет усилен режим санитарной защиты задействованных сотрудников. Уважаемые горожане, убедительно прошу придерживаться установленных правил и соблюдать порядок. За нарушение предусмотрена административная и уголовная ответственность», — обратился к алматинцам Сагинтаев в пятницу.

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