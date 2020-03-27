Алматы. 27 марта. КазТАГ – Казахстанцам разрешили въезжать в Россию при наличии там близких родственников, сообщает пресс-служба посольства РК в РФ.

«Казахстанцы могут въехать в Россию при наличии в стране близких родственников. Такая возможность предусмотрена согласно распоряжению правительства РФ от 25 марта», — говорится в сообщении.

Отмечается, что документ был подготовлен при тесном и конструктивном взаимодействии министерств иностранных дел двух стран и позволяет регламентировать передвижение граждан Казахстана по российской территории в условиях повсеместного ограничения на въезд иностранцев в связи с пандемией коронавируса.

«В частности, казахстанцы могут въехать в Российскую Федерацию при наличии проживающих в стране близких родственников (супругов, родителей, детей, усыновителей, усыновленных), при предъявлении соответствующих документов. Также граждане РК имеют право на въезд в РФ в случае смерти близких родственников при наличии подтверждающих документов (копия свидетельства или справки о смерти, документ о подтверждении степени родства)», — сообщили в посольстве.

Кроме того, разрешен въезд в Россию тем казахстанцам, которые являются опекунами или попечителями проживающих в стране граждан, при наличии подтверждающих документов.

«Транзитные авиапассажиры имеют возможность въехать в РФ, но без выхода за пределы пограничной зоны», — уточнили казахстанские дипломаты.