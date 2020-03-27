Токаев и Жээнбеков обсудили вопросы сотрудничества в условиях пандемии коронавируса

Нур-Султан. 27 марта. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и кыргызский лидер Сооронбай Жээнбеков обсудили вопросы сотрудничества в условиях пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба Акорды.

«Состоялся телефонный разговор президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с президентом Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым. Главы государств обсудили совместные шаги, направленные на поддержание высокой динамики торгово-экономического сотрудничества в условиях распространения эпидемии коронавируса», — говорится в сообщении в пятницу.

Жээнбеков выразил признательность президенту РК за помощь, оказанную при возвращении кыргызских граждан на Родину, а также содействие транзиту грузов через казахстанско-кыргызскую границу.

Президент Токаев, в свою очередь, заверил собеседника в том, что Казахстан будет и далее оказывать поддержку братскому народу Кыргызстана.

«Кроме того, в ходе беседы в конструктивном ключе были обсуждены вопросы совместного использования водных ресурсов в свете предстоящей поливной кампании в южных регионах нашей страны. Для оперативного решения всех вопросов даны соответствующие поручения правительствам двух стран. Переговоры состоялись по инициативе кыргызской стороны», — сказано в сообщении.