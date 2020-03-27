Токаев заявил о важности быстрого оказания финподдержки гражданам РК и бизнесу

Нур-Султан. 27 марта. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на своей странице в Twitter заявил о важности быстрого оказания финансовой поддержки гражданам РК и бизнесу.

«Представителям исполнительной власти предстоит оперативно реализовать пакет финансовых мер по поддержке граждан и бизнеса, включая выплату ежемесячной помощи в размере месячной заработной платы (МЗП) гражданам, оказавшимся в трудной ситуации. На вопросы граждан нужно дать быстрые и ясные ответы», — говорится в сообщении.