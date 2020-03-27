Нур-Султан. 27 марта. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Завершен осмотр всех разгромленных объектов в Кордайском районе, сообщил заместитель руководителя генерального прокурора РК Ерлик Кенебаев.

«Межведомственной следственно-оперативной группой (…) расследуются обстоятельства массовых беспорядков (в Кордайском районе – КазТАГ). Завершен осмотр всех поврежденных объектов, автомашин. Назначены соответствующие экспертизы. В рамках расследования уголовных дел с санкции суда взяты под стражу семь лиц», — сказал Кенебаев на брифинге в пятницу.

Напомним, вечером 7 февраля полицейские Жамбылской области заявили о том, что в селе Сортобе сельчане забросали камнями полицейский автомобиль, а позже распространили сообщение о том, что в селе Масанчи произошла массовая драка, по факту которой было начато расследование. В сообщении пресс-службы департамента полиции (ДП) региона утверждалось, что конфликт локализован и ситуация находится под контролем. Официальный пресс-релиз ДП разослало после того, как в социальных сетях начали распространяться сообщения о том, что в двух селах Кордайского района – Сортобе и Масанчи вспыхнул межэтнический конфликт.