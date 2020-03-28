Получение ЭЦП для юрлиц онлайн станет возможным в ближайшее время

Нур-Султан. 28 марта. КазТАГ – Владимир Радионов. Получение электронной цифровой подписи (ЭЦП) для юридических лиц онлайн станет возможным в ближайшее время, сообщил министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев.

«Разработкой сервиса по онлайн-получению ЭЦП для юридических лиц сейчас занимается АО «Национальные информационные технологии», предоставление данного сервиса ожидается в ближайшее время», — сказал Абаев, отвечая на вопрос, на брифинге в субботу.

Необходимость скорейшего внедрения данного сервиса обусловлена тем, что некоторые предприниматели сейчас оказались в ситуации, когда они не могут зайти в кабинет налогоплательщика, на портал государственных закупок и так далее.