Более 4 тыс. медиков Алматинской области заселили в общежития в Алматы на время ЧП

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Алматы. 29 марта. КазТАГ – Более 4 тыс. медиков Алматинской области заселили в общежития в Алматы на время чрезвычайного положения (ЧП), сообщил министр информации и общественного развития Казахстана Даурен Абаев.

«Сейчас более 4 тыс. сотрудников (медицинских учреждений – КазТАГ), проживающих в области, заселены в общежития», — сказал Абаев на брифинге в воскресенье.

Он отметил, что медики, у которых есть потребность в размещении в общежитии на время карантина, могут обратиться к своему руководству для включения их в списки, которые передаются в акимат, с последующим выделением мест в общежитиях.

«Думаю, уже завтра государственная комиссия озвучит меры по поддержке медиков в рамках поручения президента», — добавил Абаев.

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