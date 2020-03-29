Более 4 тыс. медиков Алматинской области заселили в общежития в Алматы на время ЧП

Алматы. 29 марта. КазТАГ – Более 4 тыс. медиков Алматинской области заселили в общежития в Алматы на время чрезвычайного положения (ЧП), сообщил министр информации и общественного развития Казахстана Даурен Абаев.

«Сейчас более 4 тыс. сотрудников (медицинских учреждений – КазТАГ), проживающих в области, заселены в общежития», — сказал Абаев на брифинге в воскресенье.

Он отметил, что медики, у которых есть потребность в размещении в общежитии на время карантина, могут обратиться к своему руководству для включения их в списки, которые передаются в акимат, с последующим выделением мест в общежитиях.

«Думаю, уже завтра государственная комиссия озвучит меры по поддержке медиков в рамках поручения президента», — добавил Абаев.